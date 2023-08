Belgisch-Marokkanischer Topgangster und Ausbrecher in Nordafrika gefasst

Ibrahim Akhal ist vor einem Monat aus einem Gefängnis in Konakry in Guinea geflohen. Auch in Belgien steht der Verbrecher auf der Fahndungsliste. Er verbüßte in der Brüsseler Haftanstalt Sint-Gillies eine 21-jährige Haftstrafe wegen mehrerer brutaler Überfälle.

Akhal wird auch in den Niederlanden gesucht, denn er wird dort der Teilnahme an einem spektakulären Überfall auf einen Goldtransport in Amsterdam verdächtigt.

Nachdem er im März 2020 aus dem Brüsseler Gefängnis ausbrechen konnte, wurde er in Guinea, wohin er flüchtete, festgenommen, doch auch dort gelang ihm jetzt die Flucht. Das belgische Fugitive Active Search Team (FAST) konnte Akhal in den afrikanischen Land lokalisieren und dies den dortigen Justizbehörden melden, die ihn festnehmen ließen.

Offenbar haben ihn die mauretanischen Behörden wieder an die Justiz von Guinea überstellt. Dort soll er Gefängniswärter bestochen haben, damit er aus der Krankenstation, wo er wegen vermeintlicher Zahnschmerzen war, fliehen konnte. Die 6 Schließer haben inzwischen ihren Job verloren haben.