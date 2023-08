"Drop-Zonen" für Miet-Steps oder -Räder in Brüssel sind zu klein bemessen

Aus dem regionalen Brüsseler Verkehrsministerium verlautete dazu, dass sich diese „Drop-Zonen“ in einigen Stadtteilen, wie z.B. in Elsene noch in einer Testphase befinden und die ganze Sache werde gemonitort. Das ändert aber nichts daran, dass hier große Probleme gelöst werden müssen, zumal das System ab dem 1. Januar 2024 per Dekret definitiv überall in der Brüsseler Hauptstadt-Region verpflichtet wird.

Das Dekret dazu umfasst nicht nur die „Drop-Zonen“ und die dortige Abstellpflicht für Miet-Steps oder -Räder in Brüssel sondern auch die Einschränkung der zugelassenen Zahl solcher Miet-App-Fahrzeuge auf 8.000 E-Roller. Derzeit sind hier 21.000 zu mietende E-Steps gemeldet…