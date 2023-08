Neu ab dem 1. August: Banken heben Sparzinsen an, neue Parkregeln in Antwerpen

In Antwerpen tritt ab dem 1. August ein neues Parkplatzsystem in Kraft. Dieses macht es auswärtigen Besuchern, die mit ihrem Auto in die Schelde- und Hafenmetropole kommen, quasi unmöglich, ihren Wagen einfach so in den Straßen der Stadt abzustellen. Damit bleibt der gesamte Raum zwischen den Leien, die den Innenstadtring bilden und den Schelde-Kais den Bewohnern und denen vorbehalten, die über einen Parkschein verfügen.

Dies soll dabei helfen, die Besucher der Stadt dazu zu bringen, die Parkhäuser und die unterirdischen Parkgaragen anzusteuern bzw. Die P+R-Parkplätze am Stadtrand. Diese Regelung ist ergriffen worden, da inzwischen rund ein Drittel aller in der Innenstadt abgestellten Autos Fahrzeuge von Besuchern sind, was dazu führt, das Anwohner umherkreisen müssen, um selbst einen Parkplatz zu finden.

Das neue Parksystem impliziert auch, dass die Parkscheinautomaten aus dem Stadtbild verschwinden und dass man über die Parkplatz-App der Stadt keine Stellplätze für Auswärtige und Besucher mehr buchen kann. Ausgenommen davon sind Unternehmer, Personen mit Behinderung und Mitarbeiter des Pflege- und Gesundheitswesens. Die Anwohner des betroffenen Gebietes haben allerdings die Möglichkeit, für ihre Gäste einen „Besucherpass“ zu beantragen.