So viele Regentage gab es in einem Monat Juli in Belgien seit 35 Jahren nicht mehr

Doch das, was die Menschen im Land empfinden, steht im Gegensatz zu dem, was das Wetteramt KMI feststellt, nämlich, dass das noch nicht einmal ein besonderer Monat Juli war.

21 Tage Regen in einem Sommermonat Juli bringt den vergangenen Monat noch nicht einmal in die Top 20 der regenreichsten Julis in den Wetterstatistiken des KMI, wo seit 1833 die Wetterdaten aufgezeichnet werden. Wettermann David Dehenauw vom KMI sagte, dass der Juli 2023 allerdings den Juli 2011 überholte und zwar mit einem Regentag mehr.

Aber, im Juli kann es durchschnittlich an 14 Tagen regnen und damit ist der Juli 2023 dann doch in gewissem Maße außergewöhnlich. Der Niederschlagswert belief sich bis inklusive Sonntag auf 113,3 Millimeter pro Quadratmeter, doch da kam am Montag, den 31. Juli noch einiges hinzu.

Mehr Regen fiel allerdings im fatalen Juli vor 2 Jahren mit seinen Überschwemmungskatastrophen: 166 Milliliter Wasser pro Quadratmeter. Noch schlimmer war laut KMI-Wettermann Dehenauw der Juli im Kriegsjahr 1942, als in Ukkel fast 200 Millimeter Wasser pro Quadratmeter aufgezeichnet wurden.

Doch es gibt noch einen Rekord, wie David Dehenauw gegenüber VRT NWS erzählte: „Der absolute Rekord steht bei 1936. Damals regnete es im Juli an nicht weniger als 29 Tagen.“ Wenn man das alles mit dem knochentrockenen Juli im letzten Jahr vergleicht, kann man sehen, wie unterschiedlich das Wetter sein kann. 2022 wurden in Ukkel für Belgien an 5 Tagen mit Regen 5,2 Millimeter Wasser pro Quadratmeter gemessen…