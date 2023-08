Verein in Vorselaar sammelt 150 Fahrräder für die Ukraine: "Die Straßen sind kaputt, also brauchen sie Räder"

Die „Vorselaarse Hoptimisten“ sind eine Gruppe von Über-60-Jährigen, die sich schon lange mit Aktionen für den guten Zweck beschäftigen und zwar sowohl in Belgien, als auch im Ausland. Bisher lag der Schwerpunkt dieser ehrenamtlichen Gesellschaft bei Projekten in Afrika, doch jetzt richteten sich die rüstigen Rentner an die Menschen in der Ukraine, denn dort werden auch Hilfe und Unterstützung gebraucht, heißt es bei der Vereinigung.

Jetzt rief die Vereinigung dazu auf, Fahrräder für die Ukraine zu spenden, wie Vereinsmitglied Jos Celen gegenüber VRT NWS erzählte: „Das scheint vielleicht seltsam zu sein, ist es aber nicht. Durch den Krieg sind viele Straßen in der Ukraine zerstört, wodurch es kaum möglich ist, mit dem Auto zu fahren. Die einzige Lösung ist dann, mit dem Fahrrad zu fahren.“

