Von den belgischen Zuschüssen für Diesel profitieren vor allem ausländische Unternehmen

„Ganz Europa tankt auf unsere Kosten“, klagt Kris Verduyckt, Abgeordneter in der Ersten Kammer des belgischen Bundesparlaments für die flämischen Sozialisten Vooruit gegenüber Gazet van Antwerpen. Im Kampf gegen die Klimaerwärmung sei es wichtig, so Verduyckt weiter, dass fossile Kraftstoffe verbannt werden, „doch was macht Belgien? Wir bezuschussen diese Kraftstoffe kräftig.“

Wie funktioniert dieses System? Jeder, der in Belgien beruflich ein Dieselfahrzeug steuert, kann die Erstattung der Verbrauchersteuern, bzw. der Akzisen beantragen. Das beläuft sich auf rund 20 Eurocent pro Liter Diesel. In erster Linie profitieren Transportunternehmen davon, doch auch Taxis und Busse könne davon profitieren.

Das System existiert in Belgien schon seit 2004, doch in den letzten Jahren ufert das aus, so Gazet van Antwerpen. Seit 2019 hat Belgien für rund 2,79 Mia. € Dieselzuschüsse ausgeschüttet und mehr als die Hälfte davon wurde Unternehmen aus dem Ausland überwiesen. Jeder LKW, der in Belgien Diesel tankt, hat Recht auf die Akzisen-Erstattung - auch wenn es nicht in unserem Land gemeldet ist. Damit entspricht Belgien einer EU-Richtlinie für ehrlichen Wettbewerb. Inzwischen ist dieses System im Ausland immer bekannter und dies lässt die Kosten steigen…