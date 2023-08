Belgien: Mehr Lungenkrebs bei Frauen, mehr Diabetes bei Kindern

Die Krebsstiftung läutet Alarm, denn 2021 bekamen 3.517 Frauen in unserem Land die Diagnose Lungenkrebs. Damit steigt diese Diagnose in ihrer Häufigkeit bei Frauen in Belgien. Die Krebsstiftung zeigt sich beunruhigt und stellt im Rahmen des Welttages gegen Lungenkrebs fest, dass dies in hohem Maße am Rauchen liegt.

Seit einigen Jahren wird in Studien festgestellt, dass wieder mehr Frauen rauchen. „Aus einer von uns in Auftrag gegebenen Studie von Ipsos ist ersichtlich, dass sie auch immer jünger sind, wenn sie mit dem Rauchen beginnen“, sagt Dr. Veronique Le Ray, die medizinische Direktorin der Krebsstiftung.

„Sie rauchen vornehmlich klassische Zigaretten, von denen man weiß, dass sowohl der Tabak, als auch die Filter krebserregende Stoffe enthalten“, so Le Ray weiter gegenüber VRT NWS. Auch bei Frauen aus sozial schwachen Kreisen wird festgestellt, dass diese wieder häufiger rauchen: „Sie haben mehr Sorgen und mehr Stress und greifen schneller zur Zigarette.“

Tabakkonsum ist für rund 90 % aller Lungenkrebsfälle in Belgien verantwortlich. Die Stiftung will die Regierungen des Landes dazu anspornen, mehr auf die Früherkennung von Krebs zu setzen: „Je früher wir die Probleme identifizieren können, je besser sind sie behandelbar und je größer ist die Überlebenschance.“