Erste Belgier mit französischem Flugzeug aus Niger ausgeflogen

Einige europäische bzw. EU-Länder beginnen jetzt damit, Landsleute, die dies möchten, zu evakuieren.

An Bord von französischen und italienischen Maschinen werden auch EU-Bürger aus anderen Ländern ausgeflogen.

In der ersten französischen Maschine, die aus der Hauptstadt Niamey kommend in Paris landete, waren auch 15 belgische Staatsbürger und einige berechtigte Personen, die in unser Land weiterreisten.

Im Laufe des Mittwochs werden drei weitere Maschinen aus Niamey in Europa erwartet - zwei in Paris und eine in Rom. Auch bei diesen Flügen sollen Belgier und Berechtigte an Bord sein.