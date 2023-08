Immer mehr Waschbären in Flandern: "Sie bedrohen einheimische Tierarten"

Privat dürfen Waschbären nicht gehalten werden und Tierparks müssen sich an strenge Regeln halten. Sie müssen die Tiere kastrieren oder sterilisieren und sie so halten, dass sie absolut nicht entwischen können. In der Wallonie und auch in anderen europäischen Ländern dürfen Waschbären gejagt werden, doch das ist in Flandern (noch) nicht der Fall. Hier werden sie gefangen und zu Tierparks gebracht und dazu werden an neuralgischen Punkten Lebendfallen aufgestellt, so Frederik Thoelen: „So hoffen wir, die Population bremsen und kleinhalten zu können.“