Tomorrowland-Nachlese: 37 Dealer festgenommen, 360 Besucher bekamen Platzverweis

Zwei Todesfälle

Die 17. Ausgabe von Tomorrowland wurde von zwei Todesfällen überschattet. Am ersten Festivalwochenende starb ein Mitarbeiter der Veranstalter an einer Überdosis Drogen und am zweiten Wochenende wurde ein Besucher aus Thailand bewusstlos aufgefunden, der wenig später im Krankenhaus verstarb. Auch hier ging es um Drogenkonsum.

Tomorrowland gibt an, alles daranzusetzen, dass sowohl die Besucher, als auch die Mitarbeiter in Sachen Drogen sensibilisiert werden und appelliert denn auch auf dem Gelände, sich an die entsprechenden Regeln zu halten. Zudem führt die Polizei zahlreiche Kontrollen durch.