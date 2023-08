Weiterhin auffallend hohe Preise für Lebensmittel auch in Belgiens Supermärkten

Seit nunmehr über einem Jahr vergleicht Test Aankoop in den belgischen Supermärkten monatlich die Preise von über 3.000 Produkten. Im vergangenen Monat Juli lagen diese durchschnittlich um 15,4 % über denen vor genau einem Jahr. Das ist zwar besser als der Anstieg um 20 % am Jahresanfang, doch einige Preisanstiege seien heute nicht mehr nachzuvollziehen oder zu rechtfertigen, so die Kritik der Verbraucherschützer.

Die Inflation stagniert bzw. sinkt in Belgien seit 4 Monaten, doch im Supermarkt ist kaum etwas davon zu spüren. Gleichzeitig sind auch die Energiepreise und die Rohstoffpreise wieder gesunken. Test Aankoop drängt Regierung und Behörden dazu, hier etwas zu unternehmen.

Aus dem Bundeswirtschaftsministerium verlautete dazu, dass eine Untersuchung zwar laufe, dass diese aber einige Monate lang dauern könne… Vor einiger Zeit hatte Test Aankoop in diesem Zusammenhang auch eine Klage bei den belgischen Wettbewerbsbehörden eingereicht, doch auch hier muss weiter gewartet werden.