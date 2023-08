Die 5 Regionen der Euregio Maas-Rhein fordern flexible Steuerregelungen für Grenzpendler

In einem offenen Brief an die Finanzminister ihrer jeweiligen Länder haben die 5 Regionen, die die Euregio Maas-Rhein (EMR) im Dreiländereck zwischen Belgien, Deutschland und den Niederlanden bilden, langfristige und flexiblere Steuerregelungen für Grenzpendler gefordert. Damit soll das Arbeiten über der Grenze attraktiver gestaltet werden. Die aktuellen steuerlichen Hindernisse würden zur Diskriminierung der beruflichen Grenzgänger führen, so das Schreiben.