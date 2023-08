Miese Masche: Belgiens Zentrum für Cybersicherheit warnt vor Betrug durch "Auftragsmörder"

Die E-Mails sind als Drohung gedacht und in scharfem Ton verfasst, denn damit soll für Angst gesorgt werden, heißt es dazu beim belgischen Zentrum für Cybersicherheit.

Allerdings hätten die meisten Empfänger dieser Mails nicht darauf reagiert und diese in vielen Fällen direkt an die staatliche Einrichtung „Safe on Web“ weitergeleitet (verdacht@safeonweb.be).

Am Mittwochvormittag erreichten „Safe on Web“ schon rund 300 solcher E-Mails und Meldungen innerhalb nur einer Stunde, wie Katrien Eggers vom Zentrum für Cybersicherheit gegenüber VRT NWS angab.

Betroffene, die sich darauf eingelassen haben und bereits Geld überwiesen haben, sollten sich sofort bei ihrer Bank melden, so Eggers. „Safe on Web“ informiert auf der eigenen Webseite auch in deutscher Sprache, wie man mit diesem doch „miesen Spiel“ umgehen sollte: https://safeonweb.be/de

Diese „miese Masche“ mit sogenannten „Phishingmails“ ist eigentlich nicht neu, denn dieser Auftragsmörder-Betrugsversuch läuft international unter der Bezeichnung „Hitman Scam“…

Wenn es also in einer E-Mail heißt, „Ihr Leben ist in Gefahr“, ist ihr Leben nicht in Gefahr, so die Polizei und das belgischen Zentrum für Cybersicherheit. Am besten einfach ignorieren, nicht in Panik geraten oder vielleicht höchstens Freunde und Familie vor dieser Masche warnen.

In einigen Polizeizonen in Flandern warnt die Polizei per Twitter und anderen sozialen Medien vor dieser Masche. Bei wiederholten Bedrohungen per E-Mai sollte man sich an die Polizei wenden, so der allgemeine Rat.