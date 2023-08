Möglicherweise leben "Enkel" der Wölfe August und Noëlla auf Veluwe in den Niederlanden

Genau könne man das aber nur wissen, wenn dies durch DNA-Analysen bestätigt würde, doch wenn man wisse, dass GW2435m zwischen Januar und April stets mit der gleichen Wölfin in dieser Gegend umhergezogen ist, so „Willkommen Wolf“: „Die Paarungszeit endet im Februar und die Würfe finden immer zwischen Mitte April und Mitte Mai statt. Dann sind eins und eins zwei und die limburgischen Wölfe August und Noëlla haben „Enkelkinder“ auf der Veluwe.

Es wäre ein Trost, wenn sich GW2435m, der erste „Sohn“ von August und Noëlla fortgepflanzt hätte und die Gene des tödlich verunglückten August weitergeben konnte, so „Willkommen Wolf“ und dies zu einem Moment, in dem der Wolfsbestand in Limburg „am seidenen Faden hängt.“ In den letzten Monaten sind mehrere Wölfe in der flämischen Provinz überfahren worden…