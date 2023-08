Neuankömmlinge in Flandern, die kein Mittelschuldiplom haben, sollen einer Ausbildung in einem Mangelberuf folgen

Die flämische Landesregierung will Neuankömmlinge, die sich in Flandern niederlassen wollen, aber keinen Mittelschulabschluss vorweisen können, dazu verpflichten, einer Ausbildung in einem der zahlreichen Engpass- oder Mangelberufe zu folgen, wie die flämische Tageszeitung Het Nieuwsblad meldet. Damit will man zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen: Mehr Menschen zu einem Job verhelfen und damit etwas gegen den Facharbeitermangel unternehmen und Einbürgerung und Integration fördern.