Wetter- und Mess-Stationen: Genk prüft die Auswirkungen der Begrünung auf das lokale Klima

In Genk will man wissen, ob sich die Anstrengungen zur Begrünung der Stadt und zur Entsiegelung von Böden und Flächen lohnt bzw. sich tatsächlich auf das Klima vor Ort auswirkt. Vor allem soll gemessen werden, wie sich dies bei extremer Hitze entwickelt. Die Stadt hat Pläne, auch den Marktplatz (Grote Markt), den Stadsplein und den Sint-Martinusplein zu entsiegeln, um dort mehr Grünflächen zu schaffen. Die Arbeiten beginnen am Jahresende und sollen bis 2025 abgeschlossen sein.

Die Universität Gent will in diesem Zusammenhang messen, in wie fern sich dies positiv auf das lokale Klima bei großer Hitze auswirkt. Die Stadt Genk will sich so gegen Verhärtung bei Hitze und gegen Überschwemmungen bei Starkregen wappnen, Wetterphänomene, die auch in unseren Breitengraden im Zuge des Klimawandels häufiger vorkommen werden.