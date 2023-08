"Aus Sicherheitsgründen": Hergé-Büste in Etterbeek vorläufig entfernt

Die Hergé-Büste am De Theuxplein in der Brüsseler Gemeinde Etterbeek ist verschwunden. Die Gemeindeverwaltung hat die Büste des Tim & Struppi-Schöpfers und -zeichners vorläufig entfernt, denn sie war in letzter Zeit durch Vandalismus beschädigt worden. Hergé, mit bürgerlichem Namen Georges Rémi, ist in Etterbeek zur Welt gekommen und an diesem Platz aufgewachsen.