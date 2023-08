Frau lässt Baby in Waschsalon in Anderlecht zurück und verschwindet - Beide sind inzwischen identifiziert

Die Frau betrat am Samstag, den 29. Juli, gegen 16 Uhr 50 den Waschsalon in der Kliniekstraat in Anderlecht mit einem grauen Kinderwagen. Nur kurz danach verließ sie den Wachsalon ohne den Kinderwagen in schnellem Schritt in Richtung Brogniezstraat. Sie trug einen weißen Sweater und eine schwarze Shorthose.

Das Baby ist ein etwa 3 Monate altes Mädchen mit gebräunter Haut, dunklen großen Augen und gekrolltem Haar. Das Kind trug einen weißen Pullover und ist gesund, wie die Polizei wissen lässt.

Nach einem Suchaufruf der Polizei meldete sich der Vater des Kindes, auch wenn dieser das Baby nicht anerkennt. Doch konnte der Mann Details nennen, bei denen die Polizei davon ausgeht, dass die Sache stimmt. Der Mannn konnte auch Angaben zur Mutter des Kindes machen. Demnach konnte auch sie identifiziert werden.

Sie hat allerdings keinen festen Wohnsitz in Belgien und konnte auch deshaln noch nicht gefunden werden. Die Polizei untersucht die Aussagen des vermeintlichen Vater noch genauer.