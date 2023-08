Im Zweiten Weltkrieg mussten rund 310.000 Belgier in Deutschland Zwangsarbeit leisten

Die Deportation zur Zwangsarbeit von Belgiern (und Nordfranzosen) nach Deutschland begann im März 1942. Das lag daran, dass in Deutschland Soldaten für die Fronten notwendig waren, so Dirk Luyten: „Sie brauchten mehr Soldaten für die verschiedenen Fronten und dadurch entstand ein Mangel an Arbeitskräften. Man wurde aufgrund eines Altersklassensystems ausgesucht. Wer in einem bestimmten Jahr geboren war, der wurde aufgerufen.“

Die wurde durch die deutsche Verwaltung offenbar so gehandhabt, damit zeitgleich große Gruppen an Arbeitern zur Verfügung standen, so Luyten: „Das war mit der früheren Dienstpflicht bei der Armee zu vergleichen.“

