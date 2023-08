In vier der fünf flämischen Provinzen darf wieder aus den Wasserläufen abgepumpt werden

Da es in den letzten Tagen und Wochen wieder ausgiebig geregnet hat und sich dies wohl noch bis Mitte der kommenden Woche nicht ändern wird, haben die Behörden der Provinzen in Limburg, Flämisch-Brabant, Antwerpen und Westflandern verfügt, dass an den meisten Stellen wieder Wasser abgepumpt werden darf.

Dies stellt vor allem für Landwirtschaft und Gartenbau eine Erleichterung dar. Seit Anfang Juni galt ein allgemeines Abpumpverbot wegen der anhaltenden Trockenheit in Flandern.

Doch dies bedeutet nicht, dass jetzt wieder überall abgepumpt werden darf, denn die Pegel haben sich noch nicht überall erholt, vor allem nicht im Bereich Grundwasser.

In der Provinz Limburg ist das Abpumpverbot vollständig aufgehoben worden. In allen flämischen Provinzen bleibt jedoch das permanente Wasserabpumpen aus kleinen und sensiblen Wasserläufen bestehen.