Die Jugendarbeitslosigkeit in Brüssel liegt um fast 13 % höher als letztes Jahr

Bei keiner anderen Altersgruppe in Brüssel liegt die Zahl der Arbeitslosen so hoch, wie bei den 18 bis 25-Jährgen. Doch warum ist das so? Offenbar liegen schlicht und einfach viel weniger Stellenangebote für diese Gruppe vor, wie Jan Gatz von Acritis gegenüber VRT NWS sagt: „Wir haben zwischen 10 und 20 % weniger Stellenangebote. Und dann haben wir noch Inflation und den Krieg in der Ukraine. In Krisenzeiten gibt es weniger Chancen für junge Leute mit wenig Erfahrung.“

Dies sei in allen Krisenzeiten so gewesen, so Gatz weiter: „Das war schon bei der Bankenkrise vor 15 Jahren so. Arbeitgeber stellen Jüngere weniger schnell ein oder setzen Anwerbungen aus. Die gute Nachricht ist aber, sobald der wirtschaftliche Motor wieder anzieht, werden die jungen Leute als erste wieder angenommen.“

Es liegt aber auch noch andere Gründe vor, die die aktuellen Zahlen verursachen: „Es schreiben sich viele ukrainische Arbeitsuchende ein und wir haben die Nachwehen der Covid-Periode. Viele junge Leute haben sich seinerzeit dazu entschieden, ihre Studien zu verlängern und haben sich jetzt auch eingeschrieben.“