Konjunktur: Für Flandern wird dieses Jahr ein Wirtschaftswachstum um 1,4 % erwartet

Die flämische Wirtschaft soll dieses Jahr um 1,4 % wachsen. Dies erwartet das flämische Statistikamt. Mit diesem Wachstum würde Flandern über dem Durchschnitt in der Europäischen Union liegen und auch besser abschneiden, als die anderen belgischen Regionen Brüssel und Wallonie. Für 2024 geht das Statistikamt Flandern sogar von einem Wirtschaftswachstum um 1,7 %, was auf eine allgemeine sich erholende internationale Konjunktur zurückgeführt wird. Davon soll in erster Linie die Industrie profitieren, hier und anderswo.