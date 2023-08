Schifffahrt und Eisenbahn: Industrielles Kulturerbe an der Schelde mit dem Dampfzug entdecken

Noch an zwei Tagen bieten die Dampfeisenbahn Dendermonde-Puurs und die Schiffswerfen der Provinz Antwerpen in Baasrode einen gemeinsamen Tagesausflug entlang der Industriekultur an der Schelde. Am 27. August und am 24. September bieten beide Initiativen ein Kombiticket für einen Tagesausflug an.

Dabei kann sowohl die alte Industriebahn zwischen Puurs, Baasrode und Dendermonde entdeckt werden, als auch die alten Schiffswerften in Baasrode an der Schelde. Ganz nebenbei bietet dieses Arrangement auch einen Besuch des Betriebswerks und der Werkstätten der Museumseisenbahn, wo man sehen kann, wie alte Lokomotiven und Waggons restauriert oder gewartet werden.

