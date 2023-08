Warum wird die Durchschnittstemperatur in Belgien beim KMI in Ukkel gemessen?

Im 19. Jahrhundert wuchs Brüssel immer mehr an und auch die ländlichen Gebiete wurden urbaner und das betraf auch die Viertel im Sint-Joost rund um die Sternenwarte. Und nicht zuletzt erschwerte das Aufkommen der Straßenlampen die Arbeit der Astronomen und Wetterforscher. Sogar die Temperaturaufzeichnungen litten unter der Verstädterung, denn die dichte Bebauung hielt die Wärme fest, was die Messung der Temperaturen beeinträchtigte. Die Sternenwarte zog dann im Jahr 1890 ins ländlichere und höher gelegene Ukkel um.

In der ersten Zeit wurden die Wetterwahrnehmungen und die Temperaturmessungen gleichzeitig in Sint-Joost und in Ukkel durchgeführt. So konnten die Unterschiede zwischen einer urbanen Umgebung und einem ruralen Gebiet miteinander verglichen und studiert werden.

Doch als die Institution in Ukkel so weit war, dass von hier aus alles geleistet werden konnte, wurde der Standort Sint-Joost aufgegeben und das alte Gebäude geriet in Vergessenheit. Auf dem Hochplateau von Ukkel war so viel Platz, dass gleich zwei Einrichtungen dort eröffnet wurden: Die Königliche Sternenwarte und das Königliche Meteorologische Institut, das in den Medien bei Wetterbericht kurz und knapp KMI genannt wird.

(Lesen Sie bitte unter den Fotos weiter)