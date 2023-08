Was hat Brüssel mit dem Chicorée zu tun? Ist das wirklich eine Brüsseler Pflanze?

Für die einen ist Chicorée eine Delikatesse, für die anderen - vor allem für Kinder - ist dieses Gemüse zu bitter, um Begeisterung auszulösen. Und in Brüssel gilt es als typisches Regionalprodukt, z.B. in Schinken gerollt und in Béchamelsauce mit Käse überbacken - besser bekannt als „chicon gratin“. Doch was hat diese Gemüsepflanze eigentlich geschichtlich mit Brüssel zu schaffen?

Viele Mythen und Geschichten machen dazu die Runde, z.B. die eines Bauern aus dem nahegelegenen Kortenberg im heutigen Flämisch-Brabant, der seine Chicoréewurzeln vor den niederländischen Feinden im Keller versteckte und danach die typische weißen Sprossen und Triebe vorfand.

Wahrscheinlicher ist aber eher die Geschichte von Franciscus Breziers, dem Gärtner der Anlagen, die sich an der Stelle des heutigen Botanischen Gartens in Brüssel (heute ein Kulturzentrum mit schönem Park) befanden. Er baute dort, um den Wiederaufbau der Anlagen nach der belgischen Revolution zu finanzieren, Obst und Gemüse für den Verkauf an.

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)