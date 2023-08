90 Belgier und Berechtigte aus Niger evakuiert und in Europa gelandet

Frankreich begann als erstes europäisches Land in der vergangenen Woche mit der Evakuierung von Landsleuten und sogenannten Berechtigten, d.h. Familienangehörigen und anerkannten Flüchtlingen. Die Franzosen erklärten sich sofort bereit dazu, auf ihren Flügen auch Landsleute aus anderen europäischen Ländern mit auszufliegen.

Am Donnerstag konnten damit bereits rund 70 Belgier und Berechtigte aus Niger evakuiert werden und am Freitag landete eine Maschine in Madrid, mit der ebenfalls Belgier ausgeflogen wurden.

„Bisher sind ungefähr 90 Belgier und Berechtigte aus Niger evakuiert worden“, lässt das Außenamt in Brüssel wissen: „Das geschah mit französischen Flugzeugen, mit einer amerikanischen Maschine via Paris und mit einen spanischen Flugzeug via Madrid.“

Das Außenministerium weist darauf hin, dass sich die Zahl der Belgier in Niger fortlaufend ändert und dass die belgische Botschaft vor Ort mit allen noch dort verbleibenden Landsleuten in Kontakt bleibt.