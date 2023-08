Binnenschiff auf der Schelde gesunken: Schiffsführer vermisst

In der Nähe von Grembergen bei Dendemonde in Ostflandern ist am Montag ein Binnenschiff gesunken. Das Schiff transportierte Ziegelsteine. Der Schiffsführer, der sich vermutlich alleine an Bord des Frachters befand, ist vermisst. In Puurs-Sint-Amands ebenfalls am Schelde-Ufer war am Sonntag ein Hausboot gesunken. In beiden Fällen ist die Ursache des Sinkens nicht bekannt.