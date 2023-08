Das Wetter in Belgien: Etwas bessere Aussichten für diese Woche

An diesem Montag können noch einige Schauern drohen, doch ab Dienstag gehen bei weiter möglichen Regengüssen die Temperaturen in Richtung 20°C klettern. Ab Mittwoch dann bleibt es trockener und am Donnerstag soll das Quecksilber sogar in Richtung 28°C gehen.

Montag: Im Zentrum des Landes können schon Temperaturen von bis zu 20°C erreicht werden, doch in den Höhenlagen in Ardennen oder im Hohen Venn wird es nicht wärmer als 15°C. Es bleibt damit weiter zu frisch für diese Jahreszeit. Lokal bleibt es bewölkt und es kann örtlich noch zu leichten Niederschlägen kommen.

Am Dienstag und am Mittwoch nimmt die Bewölkung über Belgien wieder etwas zu und es kann vereinzelt noch regnen. Ab und zu scheint die Sonne bei Temperaturen, die durchaus 20°C und mehr erreichen können.

Am Donnerstag steigen die Temperaturen auf bis zu 24°C an und dies wird wohl der schönste Tag in dieser Woche, denn es bleibt sonnig und trocken. Am Freitag kann es sogar 27°C warm werden, doch es droht lokal wieder leichter Niederschlag.

Am Wochenende können die Temperaturen wieder leicht sinken und es kann örtlich auch mal wieder leicht regnen, doch das Königliche Meteorologische Institut (KMI) in Ukkel bei Brüssel geht davon aus, dass es fast überall trocken bleibt.