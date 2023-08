Delhaize hat die 15 ersten Filialen an selbständige Betreiber verkauft

Wie von der Delhaize-Gruppe angekündigt, können die Beschäftigten in den betroffenen Filialen unter den gleichen Gehalts- und Arbeitsbedingungen weiterarbeiten, wie bisher. Zusätzlich erhalten sie eine Übergangsprämie von 1.500 € und mit jedem Jahr Betriebszugehörigkeit eine Zahlung von 100 €.

Die Gewerkschaften protestieren seit nunmehr 5 Monaten gegen die von Delhaize geplante und jetzt definitiv in die Wege geleitete Übernahme der letzten 128 eigenständig betriebenen Filialen durch selbständige Franchisenehmer.

Diese Übergabe soll bis spätestens 2028 abgerundet werden, auch wenn der Sozialkonflikt ungelöst ist. Am Montag kam es bereits wieder zu Protesten vor der Delhaize-Betriebszentrale in Zellik.

Von den jetzt 15 ersten durch selbständige Betreiber übernommenen Filialen liegen 8 in Flandern (Wilrijk, Deurne, Ronse, Grimbergen, Denderleeuw, Knokke, Izegem und Ypern), 4 in der Region Brüssel-Hauptstadt (Hankar, Mutsaard, Flagey und Boondael) und 2 in der Wallonie (Recogne, Bouffioulx und Nivelles).