Bei einer Explosion in Aalst werden Autos, Fenster und die Eingangstür eines Hauses beschädigt

Bei einer Explosion in der ostflämischen Stadt Aalst wurden am Montagabend Autos, Fensterscheiben und die Eingangstür eines Hauses beschädigt. Die Explosion war in einem weiten Umkreis zu hören. Es wurde niemand verletzt. Die ostflämischen Justizbehörden haben eine Untersuchung über die genauen Umstände des Anschlags eingeleitet.