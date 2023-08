Belgische Ryanair-Piloten streiken am 14. und 15. August

Die belgischen Ryanair-Piloten hatten bereits am 15. und 16. Juli sowie am 29. und 30. Juli gestreikt. Die Arbeitsniederlegung an den beiden Wochenenden führte zur Streichung von rund 220 Flügen. Die Geschäftsführung der irischen Billigfluggesellschaft hat noch immer keine Vorschläge gemacht, die den Forderungen der Piloten entgegenkommen könnten.

Ein Hauptstreitpunkt ist ein neues Dienstplansystem, das den Piloten weniger Ruhezeiten zwischen den Schichten gönnt.

Veerle Verleyen von der christlichen Gewerkschaft ACV sagte gegenüber VRT News, dass "Ryanair die belgischen Arbeitsgesetze respektieren muss. Die Fluggesellschaft kann nicht einseitig Änderungen an einem Tarifvertrag vornehmen. Das ist illegal.”

Die Piloten hoffen auch, dass ihre Gehälter wieder auf das Niveau von vor der Corona-Krise zurückkehren. Im Jahr 2020 hatten die Ryanair-Piloten eine Gehaltskürzung von 20 Prozent hingenommen, um dem Unternehmen durch die Krise zu helfen. Obwohl Ryanair jetzt wieder Gewinne macht, weigert sich die Fluggesellschaft, die Gehälter wieder auf den Stand von früher zu bringen.