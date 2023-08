E40 von Brüssel nach Gent auch diese Nacht wegen Bauarbeiten gesperrt, nur eine Fahrspur Richtung Brüssel offen

Die flämische Straßen- und Verkehrsbehörde hat am Montagabend neue Wegweiser für die Fahrbahnen auf der Autobahn E40 zur belgischen Küste aufgestellt. Dafür war die Autobahn in Richtung Gent, zwischen Groot-Bijgaarden und Affligem, ab 21 Uhr komplett gesperrt. Diese Arbeiten werden auch am Dienstagabend fortgesetzt. Auf den lokalen Umgehungsstraßen bilden sich erhebliche Staus. In Richtung Brüssel wird die E40 auf eine einzige Fahrbahn reduziert.