Mann, der wegen des Verdachts auf Entführung und Folter in Belgien gesucht wurde, in Ungarn verhaftet

Ein 24-jähriger Mann, der in Belgien wegen Entführung und schwerer Körperverletzung gesucht wurde, ist in der ungarischen Hauptstadt Budapest festgenommen worden. Die Antwerpener Justizbehörden bestätigen, dass der Festgenommene im Verdacht steht, einen 37-jährigen Niederländer, der in Poppel bei Ravels (Provinz Antwerpen) schwerverletzt aufgefunden wurde, entführt und gefoltert zu haben.