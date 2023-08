Auffallend hohe PFAS-Konzentrationen in der Meeresluft: noch nicht gefährlich, aber besorgniserregend

Das VITO-Forschungsinstitut hat die PFAS-Konzentration in der Luft an zwei Orten in Knokke-Heist gemessen und sie mit der Stadtluft von Borgerhout (Stadtteil von Antwerpen) und der Landluft in Dessel (Provinz Antwerpen) verglichen. Am Meer waren die Werte auffallend höher als in den beiden anderen Gebieten.

Nach dieser Sondierungsstudie an nur zwei Messpunkten fordert das VITO daher weitere und tiefer gehende Untersuchungen, bevor echte Schlussfolgerungen gezogen werden können. Auch Professor Jacob de Boer von der Freien Universität Amsterdam plädiert für weitere Forschungen.