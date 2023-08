Grundwasserstände haben sich dank des regnerischen Julis deutlich verbessert

Der viele Regen im Juli hat zu einer deutlichen Verbesserung der Grundwasserstände in Flandern geführt. Derzeit meldet nur noch eine von fünf Grundwassermessstellen niedrige bis sehr niedrige Grundwasserstände. Das sind nur etwa halb so viele wie am Ende des sehr trockenen Monats Juni. Über einen längeren Zeitraum betrachtet, hat es aber immer noch viel weniger geregnet als normal.