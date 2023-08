In 20 Jahren hat sich die Zahl der Empfänger eines Eingliederungseinkommens mehr als verdoppelt

Es handelt sich nicht um einen Rekord, da die Schwelle von 160.000 Personen, die diese finanzielle Unterstützung erhielten, während der Corona-Krise überschritten worden war. Dennoch ist ein Aufwärtstrend nicht zu leugnen.

2003 lebten 0,7 Prozent der belgischen Bevölkerung vom Eingliederungseinkommen, während es heute 1,34 Prozent sind. Das Föderale Planungsbüro stellt fest, dass es seit 2015 einen "harten Kern" von Beziehern dieses Einkommens gibt, "die mit einer Vielzahl von Problemen konfrontiert sind, die ihre soziale Integration durch Beschäftigung behindern.”

Etwa 46 Prozent der Begünstigten leben in der Wallonie, während 29 Prozent in Brüssel und 25 Prozent in Flandern wohnen. Anerkannte Flüchtlinge machen 15,1 Prozent aller Bezieher des Eingliederungseinkommens aus.