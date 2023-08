Minderjähriger Club Brugge-Fan nach Fußballspiel im Jugendgefängnis in Dänemark

Der Junge musste sich deshalb vor dem Jugendgericht in Dänemark verantworten, das ihn für vier Wochen in eine Jugendstrafanstalt einwies. Seine Eltern nahmen sich in Belgien einen Anwalt. Sie appellierten an das Oberste Gericht in Kopenhagen, den minderjährigen Jungen so schnell wie möglich wieder nach Hause zu holen. Doch das Berufungsgericht hat heute bereits entschieden, dass er bis zum 1. September in der Jugendstrafanstalt bleiben muss.



"Ich denke, dies ist eine sehr harte Strafe für einen 17-jährigen Minderjährigen, der sich noch nie etwas zuschulden hat kommen lassen", sagte Franky Baert, der Anwalt der Eltern. "Man darf nicht unterschätzen, welche Auswirkungen eine vierwöchige Inhaftierung in einem fremden Land für einen Minderjährigen hat.