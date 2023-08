Alle Bewohner des besetzten Hauses nach Leichenfund freigelassen, Tod nicht mit Schlägerei verbunden

Am Montagabend wurde in einem besetzten Haus in der Kolveniersstraat in Vilvoorde eine Leiche gefunden. Entgegen der Aussage des Bürgermeisters von Vilvoorde hatte der Tod nichts mit der Schlägerei zu tun. Die Schlägerei wurde von der Polizei stillgelegt. Die Staatsanwaltschaft hat sich nicht eingeschaltet.

"Ich kann bestätigen, dass am Montagabend eine verstorbene Person in einem besetzten Haus gefunden wurde und dass die Staatsanwaltschaft einen Rechtsmediziner hinzugezogen hat, der Hinweise auf einen gewaltsamen Tod sah", sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Carol Vercarre: "Es wurde ein Ermittlungsrichter wegen Mordes gegen Unbekannt angefordert, der sich mit einem Rechtsmediziner, der technischen Ermittlungsabteilung der Bundespolizei und der Staatsanwaltschaft an den Tatort begab."