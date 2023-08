Touristischer Dampfzug Puurs-Baasrode eine Woche lang auf Rundreise durch Polen

"In Belgien waren wir schon immer Vorreiter im Bau von Dampflokomotiven. Das weiß man auch in Polen", sagt Sander Buyens, Präsident von Stoomtrein Dendermonde-Puurs VZW. "Dort fahren übrigens eine Reihe belgischer Lokführer Dampfzüge. Sie haben ein gutes Wort eingelegt, um diese Lokomotive bei einer internationalen Dampfparade in Wolzstyn zu präsentieren. Wir stellen die Lok 2021 nach jahrelanger Restaurierung wieder in Dienst und sind sehr stolz darauf, an diesem Festival teilzunehmen.