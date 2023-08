Antwerpen: Autos angezündet und kryptische Botschaft auf Rollladen gesprüht

Anwohner bemerkten gegen 1 Uhr 45 am frühen Donnerstagmorgen ein brennendes Auto in der Berendrechtstraat, eine Seitenstraße der Abdijstraat in Kiel in Antwerpen und alarmierten die Feuerwehr. Die Polizei geht inzwischen davon aus, dass es sich hierbei um Brandstiftung handelt.

Das angesteckte Auto ist schwer beschädigt und zwei daneben parkende Fahrzeuge wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Durch die Hitze des Feuers platzte zudem die Fensterscheibe einer Wohnung.

In der Nähe des Tatorts wurde auf einem Rollladen einer Wohnung eine Botschaft gesprüht, deren Sinn sich nicht erschließen kann, so die Polizei. Sie untersucht jetzt, ob die Brandstiftung und die gesprühte Botschaft ein Link zur Drogenkriminalität in Antwerpen sind.

Die Polizei sperrte den Tatort in Kiel am Donnerstagmorgen vollständig ab, damit die Spurensicherung ihre Arbeit machen konnte. Die beschädigten Autos wurden abtransportiert. Der angesteckte Wagen wird von der Spurensicherung weiter untersucht.