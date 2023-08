Delhaize: Die Warenhausgruppe steuert jetzt auch auf einen Konflikt mit den bisherigen Franchisenehmern zu

Diese aber sind deutlich weniger interessant für die bisherigen Franchisenehmer. Laut den flämischen Tageszeitungen De Morgen und Het Laatste Nieuws formiert sich dagegen deutlicher Widerstand. Mehrere der Betroffenen, Franchisenehmer sowohl aus Flandern, als auch aus Brüssel und der Wallonie, haben sich Anwälte genommen - teilweise auch als Gruppe, um auf juristischen Wege solche neuen Verträge zu verhindern.

Zudem wurde ein Interessenverband gegründet, der dahingehende Gespräche mit der Delhaize-Direktion führen soll. Bisher sollen diesem Verband zwei Drittel der mehr als 630 selbständigen Marktbetreiber angehören.

Einiges zu diesen neuen Verträgen sickerte jetzt an die Öffentlichkeit. So sehen diese Verträge vor, dass das in den Filialen angebotene Sortiment zu 95 % aus Produkten bestehen soll, die Delhaize anbietet. Das würde u.a. bedeuten, dass vor allem für die kleineren Märkte und Shops - wie z.B. die Proxy-Delhaize-Filialen oder die Shop&Go-Filialen - viel weniger Möglichkeiten bestehen, um lokale oder regionale Produkte anbieten zu können, was zahlreiche Marktbetreiber aber für ihre lokale Verankerung brauchen.