Nach dem schlechten Wetter muss der Sandstrand an der belgischen Nordseeküste wieder geordnet werden

Normalerweise sieht man Bagger und Raupen an den Stränden an der belgischen Nordseeküste nach dem Winter, doch dieses Jahr sind sie auch schon im August unterwegs, nach dem der Juli so stürmisch und regnerisch war.

Auch in Ostende ist dies der Fall (siehe Fotos und das Video unten), wo man wohl noch einige Tage lang Bagger zwischen den Strandkabinen hin- und herfahren sehen kann.

Der Sand wird wieder in Richtung der Wasserlinie geschoben, damit er die Küste bei neuen Stürmen wieder schützt. Und auch Ebbe und Flut werden dafür sorgen, dass der Sand wieder „in geordnete Bahnen“ geleitet wird…

Inzwischen scheint die Sonne wieder und die Badegäste strömen mit Zügen oder mit dem eigenen Wagen in Richtung Meer. Die Strandbars sind wieder geöffnet und die Aussicht bietet Sonne, Meer und… Bagger.