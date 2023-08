Neuer Trend in Brüssel? Personen mit beißender Flüssigkeit bespritzt und bestohlen

Dies ist nicht der erste Fall dieser Art

Am vergangenen Wochenende hatten zwei Unbekannte in Anderlecht vermutlich Ammoniak in einem Metrozug gesprüht und danach versucht, Fahrgäste zu bestehlen, was ihnen aber nicht gelang. Dabei wurden allerdings zwei Personen durch das beißende Produkt verletzt und danach in ein Krankenhaus eingeliefert. Ob sich diese Art des Überfalls zu einem neuen Trend in Brüssel entwickelt, muss abgewartet werden. Die Polizei ist alarmiert.