"Bester Juli-Monat aller Zeiten": Museen verzeichnen dank Regenwetter deutlich mehr Besucher

Das Museum Kunst & Geschichte im Jubelpark (Parc du Cinquantenaire) in Brüssel, in dem die Ausstellung "Expedition Ägypten" läuft, verzeichnete mehr als 10 000 Archäologie-Fans, was einer Verdreifachung im Vergleich zum Juli letzten Jahres entspricht. Das Musikinstrumentenmuseum MIM verzeichnete ein Drittel mehr Besucher.

Die Königlichen Museen der Schönen Künste in Brüssel zählten im Juli mehr als 70 000 Besucher, gegenüber rund 50 000 im Juli 2022. Am 21., 22. und 23. Juli hatten die Museen anlässlich des zehnjährigen Regierungsjubiläums von König Philippe freien Eintritt: nicht weniger als 15.000 Interessierte besuchten sie an diesen drei Tagen.