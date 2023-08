Die letzten Wandreklamen von Brüssel: Diese historische Art zu werben ist hier fast verschwunden

Daran aber hielten sich die wenigsten und wirklich kontrolliert und geahndet wurde dies auch nicht. So kam es, dass man bis heute noch einige wenige dieser Wandreklamen sehen kann, auch wenn man gut suchen muss. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es zunächst nicht viel zu werben und danach kamen die Plakate auf, von denen die größten ebenfalls an Hauswänden angebracht wurden (und werden).

In der Brüsseler Hauptstadt-Region sind heute noch wenige Wandreklamen zu finden, zum Beispiel zwei auf der gleichen Mauer in der Georges Henrilaan in Sint-Lambrechts-Woluwe, eine für eine Versicherung gegen Kriegsschäden in der Walkierstraat in Evere und eine für die Brauerei Caulier 28 in der Monseigneurlaan in Schaarbeek unweit des Bahnhofs (siehe Fotos in diesem Beitrag).