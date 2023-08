Elefantenherde wirbt auf dem historischen Marktplatz in Brüssel für das Flowertime-Festival

Die hölzernen Dickhäuter sind das Werk des südafrikanischen Künstlers Andries Botha. Der imposanteste von ihnen ist fast sieben Meter lang und wiegt 500 Kilogramm. Die Herde ist seit ihrer Gestaltung bereits viel in Belgien herumgekommen: von der Küste über den Zoo Antwerpen, das Afrikamuseum in Tervuren und den Zoo Planckendael. Bothas Elefanten gönnen sich nun einen letzten Aufenthalt, und zwar auf dem Marktplatz in Brüssel.