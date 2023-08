Erster „Todesmarsch“ seit 4 Jahren startet Freitag um 21 Uhr. Teilnehmer müssen 100 km bewältigen

Zum ersten Mal seit 4 Jahren wird am Freitagabend der „Dodentocht“ (dt.: „Todesmarsch“)" in Bornem gestartet. Vor Corona war der 100-km-Marsch eine jährliche Veranstaltung. Jetzt können die Teilnehmer erneut ihre Kondition und Ausdauer testen und die gesamte 100-km-Strecke durch drei flämische Provinzen zurücklegen. Der Marsch beginnt und endet in Bornem in der Provinz Antwerpen. Letztes Jahr musste die Strecke wegen der Hitze abgekürzt werden. In den Jahren 2020 und 2021 wurde der Marsch wegen der Pandemie abgesagt.