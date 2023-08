Hat lange gedauert: Nationalhymne vor Länderspielen jetzt auch in der dritten Landessprache Deutsch

Seien Sie also nicht beunruhigt, wenn Sie im September eine abgewandelte Version der Nationalhymne aus den Kehlen der Roten Teufel schmettern hören. Beim Länderspiel gegen Estland am Dienstag, den 12. September, werden die Fußball-Nationalspieler zum ersten Mal die neue, dreisprachige Version der Nationalhymne singen.

Das gab der belgische Fußballverband KBVB am Freitag bekannt. Der Grund? "Die Kenntnis der belgischen Nationalhymne lässt zu wünschen übrig, sowohl bei den Spielern als auch bei den Fans. Der KBVB will das ändern", heißt es in einer Mitteilung.

"Inspiriert von den Red Lions und den Red Panthers entscheiden wir uns für eine einheitliche Nationalhymne. Von den Jugendmannschaften bis zu den A-Mannschaften werden von nun an alle die Brabançonne in einem Mix aus den drei Landessprachen singen."

"Da nicht jeder mit einem guten Rhythmusgefühl gesegnet ist, wird der Chor Fine Fleur die Brabançonne a cappella auf dem Spielfeld mitsingen." Der 30-köpfige Chor wird also Kevin De Bruyne, Lukaku und Co. bei ihren Gesangskünsten unterstützen.

Möchten Sie die neue Nationalhymne selbst zu Hause üben? Hier finden Sie den dreisprachigen Text.