Im vergangenen Jahr zählten die belgischen Wallfahrtsorte mehr als eine Million Besucher

Neben diesen vier großen Pilgerstätten gibt es in den belgischen Diözesen auch zahlreiche eher lokale Andachtsstätten. Auch diese sahen im Jahr 2022 wieder Besucher. In Flandern empfing Unsere Liebe Frau von Rust in Heppeneert in Limburg 125.000 Pilger, während 50.000 Menschen die Liebfrauenbasilika in Dadizele (Westflandern) besuchten und 10.000 Besucher in die St. Martinsbasilika in Halle (Foto) in Flämisch-Brabant kamen.

Die Besucherzahlen für das Jahr 2023 sind zwar noch nicht bekannt, aber es scheint, dass die belgischen Wallfahrtsorte in diesem Jahr immer noch so viele Besucher anzogen. Ende Juli reiste die französischsprachige belgische Delegation vom Marienheiligtum in Beauraing aus zum Weltjugendtag nach Lissabon.