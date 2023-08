Reh nimmt ein Bad im Schwimmbad einer Familie und spaziert dann in deren Küche

Eine Familie aus Pulle in der Nähe von Zandhoven in der Provinz Antwerpen traute ihren Augen kaum, als sie ein Reh entdeckte, das ein Bad im Swimmingpool ihres Gartens nahm. Das Tier spazierte dann in die Küche ihres Hauses. Sofie Mertens und ihre Familie riefen daraufhin die Feuerwehr. Die Feuerwehr konnte das Tier einfangen und später sicher in einem nahe gelegenen Waldstück freilassen.